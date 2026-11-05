Подготовку детей к школе в российских детских садах не собираются полностью заменять играми и чтением сказок. Дошкольники продолжат знакомиться с основами чтения и письма, а занятия будут сочетать с игровыми методами развития. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов журналисту Life.ru Александру Юнашеву.

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«У нас по программе предусмотрены в том числе азы чтения, чистописание, подготовка к школе. Но есть и вопросы, связанные с развитием ребёнка через игру, чтение наших народных сказок. Должен быть комплексный подход», — подчеркнул глава ведомства.

Таким образом, акцент на игровой деятельности не означает полного отказа от подготовки дошкольников к первому классу. По словам министра, образовательная программа должна одновременно помогать детям осваивать необходимые навыки и развивать их способности через игры и знакомство с литературой.