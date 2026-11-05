Игры играми, а буквы учить надо: Кравцов развеял опасения родителей о реформе детсадов
Кравцов: Подготовку к школе в детсадах не заменят играми и сказками
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Подготовку детей к школе в российских детских садах не собираются полностью заменять играми и чтением сказок. Дошкольники продолжат знакомиться с основами чтения и письма, а занятия будут сочетать с игровыми методами развития. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов журналисту Life.ru Александру Юнашеву.
Видео © Телеграм / Юнашев LIVE
«У нас по программе предусмотрены в том числе азы чтения, чистописание, подготовка к школе. Но есть и вопросы, связанные с развитием ребёнка через игру, чтение наших народных сказок. Должен быть комплексный подход», — подчеркнул глава ведомства.
Таким образом, акцент на игровой деятельности не означает полного отказа от подготовки дошкольников к первому классу. По словам министра, образовательная программа должна одновременно помогать детям осваивать необходимые навыки и развивать их способности через игры и знакомство с литературой.
Ранее Life.ru сообщал, что Кравцов выступил против превращения детских садов в подготовительные курсы перед школой. На форуме работников дошкольного образования 18 сентября министр подчеркнул, что главными занятиями детей до семи лет должны оставаться игры, общение со сверстниками и всестороннее развитие. Систематическое обучение чтению и письму, по его словам, начинается уже в первом классе.