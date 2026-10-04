В детских садах останутся и занятия, и игры — эксперт Минпросвещения

В дошкольном возрасте воспитание и обучение взаимосвязаны. Когда дети наблюдают за насекомыми, замечают сезонные изменения, поливают цветы, то они не только получают представление об окружающем мире, но и мы воспитываем у них бережное отношение к природе. Life.ru побеседовал с кандидатом педагогических наук, ведущим научным сотрудником Института изучения детства, семьи и воспитания, экспертом от Минпросвещения Наталией Житняковой об обновлённых стандартах работы детсадов в РФ.

В российских детских садах с 1 сентября 2027 года планируют усилить воспитательную составляющую, напомнила собеседница Life.ru. Изменения войдут в новый государственный стандарт дошкольного образования. По новым правилам акцент сделают на воспитании, играх и умении развиваться.

Это не значит, что в России «перестанут учить дошколят» — обучающий компонент сохраняется и встраивается в более широкий контекст развития и воспитания. Систематическим же обучением письму и чтению занимается школа, указала собеседница.

Например, ребёнок проявляет интерес к чтению, счёту, с гордостью демонстрирует умение писать своё имя. У ребёнка не сразу всё получается, но, если мы его будем мотивировать и поддерживать, он будет проявлять волевые усилия, учиться преодолевать трудности, доводить начатое до конца. Игра позволяет выразить потребность ребёнка в активном движении, общении, познании окружающего мира, самовыражении и самостоятельности. Игра для дошкольника – увлекательное занятие, интересное дело, в процессе которого даже обучающие моменты проходят незаметно Наталия Житнякова кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания

Например, воспитатель применяет на занятии различные игровые приемы: действия с игрушками, игровую имитацию движений, действий, речи. Эти приёмы поддерживают внимание детей, способствуют не только повышению познавательной активности, но и стимулируют проявления творчества.

Умственные способности человека могут характеризоваться такими качествами ума, как сообразительность (быстрота умственной реакции, критичность – способность объективно оценивать факты, явления, результаты труда и анализировать их, замечать ошибки и т. д.), пытливость (способность к настойчивому поиску решения умственной задачи, использование различных способов для отыскания правильного ответа), вдумчивость (обдумывание позволяет им лучше усвоить вводимое понятие) и другие.

Для развития сообразительности у дошкольников можно загадывать загадки, проводить игры, где надо быстро дать ответ («Скажи наоборот», «Летает – не летает», «Назови следующее число» и др.), в быстром темпе решать несложные задачи. Для развития у детей критичности ума надо привлекать их к рассуждению об увиденном, анализу собственной деятельности (например, творческих работ). Для развития пытливости предлагаются задачи-головоломки. Для развития у дошкольников важного качества для обучения в школе – произвольности – можно использовать известную игру «Да и нет не говорить».

Воспитание положительных социальных чувств – дружелюбия, доброжелательности, общительности, сочувствия – способствует появлению желания вместе играть, стремления поделиться чем-либо, общими усилиями решить какую-либо задачу, радоваться за других. Так между детьми складываются определённые отношения, создаются детские коллективы, возникают личные симпатии и антипатии, отметила эксперт.

Общение в коллективе позволяет детям освоить конструктивные социальные навыки: умение договариваться, согласовывать свои действия, справедливо разрешать спор, слушать другого, оказывать разумную помощь, относиться к другим с доброжелательностью, проявлять объективность при оценке работы других. Для школы важно и умение читать и считать, и эмоциональная зрелость, и психологическая готовность, а также навыки общения, физическое развитие и здоровье. Нельзя допускать переутомления. Необходимо соблюдать режим, гулять на свежем воздухе, напомнила специалист. В детском саду занятие является формой организации обучения. Обучение происходит в том числе в процессе участия детей в дидактических и настольных играх.

В процессе чтения художественной литературы мы обсуждаем события, которые происходят с героями. Произведения Виталия Бианки и Михаила Пришвина с одной стороны рассказывают детям о природе, с другой стороны – воспитывают. Вспомним сказку «Три поросёнка» – какой дом оказался самым крепким? Почему? Сказку Сутеева «Разные колёса» – как их использовали звери? Наталия Житнякова кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания

В старшем дошкольном возрасте у детей появляется интерес к изданиям познавательного характера, они любят рассматривать энциклопедии, буклеты, журналы. При этом мы воспитываем у детей ценностное отношение к книге, уважение к творчеству писателей и иллюстраторов. Это ещё раз подчёркивает, что в дошкольном возрасте воспитание и обучение взаимосвязаны, резюмировала Житнякова.

В Минпросвещения журналистам Life.ru подтвердили факт обновления стандартов. Отныне дошкольное детство просто признаётся самоценным этапом, где ведущей деятельностью остаётся игра, а систематическое обучение чтению и письму отнесено к начальному общему образованию, подчеркнули в ведомстве.

«Планируемые результаты освоения образовательной программы дошкольного образования создают фундамент для успешного перехода к школьному обучению, но при этом задачи ФГОС ДО и логика возрастного развития дошкольников существенно шире задачи «подготовить к первому классу», — заверили в министерстве.

Приоритет воспитательного компонента означает не подмену обучения, а его органичное соединение с личностным развитием: нравственные, гражданские и культурные ориентиры не выделяются в отдельный блок, а пронизывают все виды детской деятельности, в том числе и познавательную, заключили в Минпросвещения.

Ранее в России также предложили открыть вечерние группы в детсадах для работающих семей. Такая мера могла бы помочь родителям, которые задерживаются на работе и не успевают забрать ребёнка до окончания обычного рабочего дня учреждения. При этом воспитатели могли бы получать дополнительную оплату за работу в вечернее время.