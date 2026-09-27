Забирать ребёнка без спешки: В России предложили открыть вечерние группы в детсадах для работающих семей

В российских детских садах могут появиться дежурные группы с продлённым режимом работы до 20:00. С таким предложением выступил депутат Госдумы Николай Новичков в беседе с РИА «Новости».

«В воскресенье мы отмечаем День воспитателя и всех дошкольных работников. В этом ключе вспомнил бы предложенный мною не так давно порядок открытия вечерних групп в детских садах. Продление работы одной дежурной группы до 20:00 было бы полезно для всех. А чтобы избежать пустующих вечерних групп, открывать их предлагаю только после обращения десяти родителей детей, посещающих сад», — сказал он.

Новичков пояснил, что такая мера могла бы помочь родителям, которые задерживаются на работе и не успевают забрать ребёнка до окончания обычного рабочего дня учреждения. При этом воспитатели могли бы получать дополнительную оплату за работу в вечернее время.

По словам депутата, механизм можно было бы запустить с января 2027 года. Для этого нет законодательных препятствий.

Напомним, ранее с таким предложением также выступила депутат Мария Воропаева. Она указала на то, что нынешний график многих детсадов не совпадает с рабочим расписанием родителей. Часть учреждений закрывается уже в 17:00–18:00, тогда как рабочий день родителей может продолжаться до 18:00–19:00. Из-за этого семьям приходится либо раньше уходить с работы, либо дополнительно платить за присмотр за ребёнком.