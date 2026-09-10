В ЛДПР предложили продлить работу детских садов до 20:00

В России предложили установить единый федеральный стандарт работы муниципальных детских садов с возможностью оставлять ребёнка в учреждении до 20:00. С такой инициативой выступила депутат Мосгордумы от ЛДПР Мария Воропаева.

Соответствующее обращение 10 сентября направлено министру просвещения РФ Сергею Кравцову. Воропаева считает, что нынешний график многих детсадов не совпадает с рабочим расписанием родителей. Часть учреждений закрывается уже в 17:00–18:00, тогда как рабочий день родителей может продолжаться до 18:00–19:00. Из-за этого семьям приходится либо раньше уходить с работы, либо дополнительно платить за присмотр за ребёнком.

«Родители не должны выбирать между карьерой и семьёй, поэтому ЛДПР предлагает на федеральном уровне продлить работу детских садов до 20:00», — заявила Воропаева.

Она добавила, что более длинный рабочий день не должен ложиться дополнительной нагрузкой на одного воспитателя. Для этого партия предлагает организовывать смены сотрудников и одновременно добиваться повышения зарплат воспитателям и няням.

Ранее Life.ru рассказывал, что президент РФ Владимир Путин поручил подстроить графики работы детских садов и групп продлённого дня под занятость родителей. Президент подчеркнул, что режим дошкольных учреждений должен учитывать реальный рабочий день матерей и отцов.