В ГД предложили дать российским детям приоритет при зачислении в школы и детсады

Детей — граждан России предложили зачислять в государственные и муниципальные школы и детсады в первую очередь. Обращение с такой инициативой лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил министру просвещения Сергею Кравцову, передаёт ТАСС.

Авторы идеи предлагают учитывать гражданство ребёнка при формировании классов и групп. Новый порядок должен распространяться как на дошкольные учреждения, так и на общеобразовательные организации.

Слуцкий объяснил инициативу нехваткой мест в учреждениях, которые содержатся за счёт бюджета. Сейчас при отсутствии отдельных льгот российские и иностранные семьи участвуют в приёме на общих основаниях. Парламентарий сослался на данные МВД, согласно которым на начало 2025 года в стране находились почти 800 тысяч несовершеннолетних иностранцев. Около 200 тысяч из них учились в российских образовательных организациях.

По мнению депутата, изменение порядка позволит семьям получать места ближе к дому и реже обращаться в частные учреждения. Иностранных детей предлагают принимать с учётом оставшейся вместимости классов и групп.

Ранее Life.ru рассказывал, что детям официально работающих родителей предложили предоставить преимущество при зачислении в детсады. По словам автора инициативы, это не ущемление прав других, а восстановление справедливости и стимул для активного материнства.