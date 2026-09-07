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Опубликовано 7 сентября, 07:20

В ГД предложили дать российским детям приоритет при зачислении в школы и детсады

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Детей — граждан России предложили зачислять в государственные и муниципальные школы и детсады в первую очередь. Обращение с такой инициативой лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил министру просвещения Сергею Кравцову, передаёт ТАСС.

Авторы идеи предлагают учитывать гражданство ребёнка при формировании классов и групп. Новый порядок должен распространяться как на дошкольные учреждения, так и на общеобразовательные организации.

Слуцкий объяснил инициативу нехваткой мест в учреждениях, которые содержатся за счёт бюджета. Сейчас при отсутствии отдельных льгот российские и иностранные семьи участвуют в приёме на общих основаниях. Парламентарий сослался на данные МВД, согласно которым на начало 2025 года в стране находились почти 800 тысяч несовершеннолетних иностранцев. Около 200 тысяч из них учились в российских образовательных организациях.

По мнению депутата, изменение порядка позволит семьям получать места ближе к дому и реже обращаться в частные учреждения. Иностранных детей предлагают принимать с учётом оставшейся вместимости классов и групп.

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Ранее Life.ru рассказывал, что детям официально работающих родителей предложили предоставить преимущество при зачислении в детсады. По словам автора инициативы, это не ущемление прав других, а восстановление справедливости и стимул для активного материнства.

Больше новостей о школах, детских садах и изменениях в системе обучения — в разделе «Образование» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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