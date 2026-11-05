В новых государственных учебниках по русскому языку для 10–11-х классов появятся материалы об отечественной разведке. Об этом сообщила советник президента России Елена Ямпольская, поздравляя военных разведчиков с профессиональным праздником.

«В единой государственной линейке учебников по русскому языку, в рубрике «Призвание», в которой мы рассказываем школьникам о выдающихся гражданах нашей страны, достигших огромных успехов в областях своей работы, есть такой тематический материал, как «Защита Отечества. Разведка»», — рассказала Ямпольская.

По её словам, десятиклассники смогут познакомиться с этим разделом в мае, накануне Дня Победы. Новые учебники разрабатываются в рамках создания единой государственной линейки пособий по русскому языку и литературе. Предполагается, что школьники по всей стране будут заниматься по учебным материалам, подготовленным на основе общей концепции.

Новые учебники разрабатываются в рамках создания единой государственной линейки пособий по русскому языку и литературе. Предполагается, что школьники по всей стране будут заниматься по учебным материалам, подготовленным на основе общей концепции.