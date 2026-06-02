2 июня, 15:47

Единые учебники 10-11 классов по русскому и литературе передали в Минпросвещения

Обложка © Life.ru

Единые учебники по русскому языку и литературе для учеников 10-11 классов, а также для учреждений среднего профессионального образования подготовлены и переданы на экспертизу в Министерство просвещения РФ. Об этом на совете по реализации госполитики в сфере русского языка заявила советник президента Елена Ямпольская.

Сейчас пособия проходят положенные по закону проверки. Параллельно продолжается работа над линейками для 5-9 классов и начальной школы.

Авторские корректировки не прекращаются ни на день. Процесс идёт в тесном контакте с педагогическим сообществом, родителями и, как отметила Ямпольская, с реальными детьми.

Ранее в пресс-службе Минпросвещения России сообщили о новых федеральных государственных образовательных стандартах для 10-11 классов: документ закрепит за старшеклассниками право ограничиваться базовым уровнем по всем предметам. При этом ученикам также дадут возможность углублённо осваивать дисциплины в рамках выбранного профиля.

Юрий Лысенко
