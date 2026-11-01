Пятикратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин завоевали золото третьего этапа Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске. Танцевальный дуэт набрал 193,98 балла по сумме двух программ, обойдя ближайших соперников почти на десять баллов.

Победа далась фигуристам не без борьбы. После ритм-танца Степанова и Букин занимали лишь второе место с результатом 76,98 балла. Лидировали Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, получившие 79,08 балла. Однако произвольная программа изменила расстановку сил.

В решающем выступлении Степанова и Букин заработали 117 баллов, что позволило им подняться на первую строчку итогового протокола. Серебро досталось Екатерине Рыбаковой и Ивану Махноносову, набравшим 184,14 балла. За ритм-танец они получили 74,81 балла, а за произвольный — 109,33.

Бронзовыми призёрами стали Анна Щербакова и Егор Гончаров. Их итоговый результат составил 183,69 балла, из которых 73,21 пришлись на ритм-танец и 110,48 — на произвольную программу. От серебряных призёров пара отстала всего на 0,45 балла.

Для Степановой и Букина красноярский этап стал первым стартом в сезоне-2026/27. Летом Международный союз конькобежцев (ISU) отказал фигуристам в нейтральном статусе, необходимом для участия в международных соревнованиях. Спортсмены обжаловали это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), а пока продолжили выступления на российских турнирах.

31-летняя Степанова и 33-летний Букин выступают вместе много лет. Помимо пяти титулов чемпионов России, на их счету два серебра и три бронзы чемпионатов Европы.

Следующий этап российской серии Гран-при состоится 7–8 ноября в Екатеринбурге.

Ранее Life.ru рассказывал о победе Степановой и Букина на этапе Гран-при России в 2018 году. Тогда танцевальная пара не только завоевала золото, но и установила мировой рекорд в произвольном танце. Российские фигуристы опередили ближайших соперников из Испании примерно на 25 баллов.