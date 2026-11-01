16-летняя фигуристка Лидия Плескачева одержала победу на третьем этапе Гран-при России в Красноярске, завоевав золото на своём дебютном взрослом турнире серии. По итогам короткой и произвольной программ спортсменка набрала 224,82 балла, оставив позади Веронику Яметову и Анну Фролову.

Плескачева захватила лидерство ещё после первого соревновательного дня, когда получила 78,65 балла за короткую программу. В произвольной судьи оценили её выступление в 146,17 балла, что позволило фигуристке сохранить первую строчку итогового протокола.

Серебряную медаль завоевала Вероника Яметова, набравшая 213,45 балла. За короткую программу спортсменка получила 72,13 балла, а за произвольную — 141,32. Бронза досталась Анне Фроловой с результатом 211,97 балла. Её выступления судьи оценили в 75,78 и 136,19 балла соответственно.

Для Плескачевой успех в Красноярске стал важным шагом после выступлений на юниорском уровне. Ранее она завоёвывала серебряные и бронзовые медали первенства России, а также становилась серебряным призёром юниорского финала Гран-при страны.

Особенно ярко спортсменка проявила себя в короткой программе. Ученица Светланы Пановой и Татьяны Моисеевой успешно исполнила тройной аксель, тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа. После проката фигуристка призналась, что даже сама не рассчитывала на столь высокую оценку.

Ранее Life.ru рассказывал о победе Ксении Синицыной на втором этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге. Фигуристка набрала по сумме двух программ 205,34 балла, удержав лидерство после короткого проката. До этого спортсменка завоевала бронзу на этапе в Казани, где получила 199,83 балла.