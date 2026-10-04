Сторонники Имрана Хана начали многодневный марш на Исламабад
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Сторонники бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана начали многодневный марш на Исламабад с требованием освободить политика из тюрьмы. Шествие стартовало из округа Лакки-Марват в провинции Хайбер-Пахтунхва.
Во главе колонны идёт главный министр провинции Сохейл Африди. Перед началом марша он обвинил центральное правительство в срыве переговоров с оппозицией и призвал сторонников отстаивать политический курс Хана.
По данным AP, в акции участвуют более пяти тысяч человек. По мере продвижения к столице к ним должны присоединяться сторонники партии из других районов страны.
Организаторы рассчитывают, что марш продлится несколько дней. По плану колонны должны пройти через Карак, Кохат и Пешавар, после чего объединиться в Сваби. Дальнейший маршрут руководство партии намерено объявить позже.
Власти Пакистана заранее усилили меры безопасности на подступах к Исламабаду. На дорогах установлены многочисленные контейнеры и заграждения, чтобы ограничить доступ демонстрантов к центральным районам столицы.
Имран Хан находится в заключении с 2023 года. Его партия считает уголовные дела политически мотивированными, власти эти обвинения отвергают.
Ранее Life.ru сообщал о задержании сестры Имрана Хана Алимы Хан перед запланированным маршем оппозиции. Тогда власти Исламабада также усилили меры безопасности перед протестной акцией.
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