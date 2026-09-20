В Пакистане задержали сестру бывшего премьера Имрана Хана

Сестру находящегося в заключении бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана задержали в Лахоре. Об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на основанную политиком оппозиционную партию «Движение за справедливость».

Арест Алимы Хан санкционировал заместитель комиссара города Мухаммад Али Иджаз. Решение приняли на основании действующего в провинции Пенджаб закона об охране общественного порядка.

В постановлении говорится, что родственница экс-премьера и другие активисты партии якобы создают угрозу стабильности. Власти напомнили об их участии в протестах, начавшихся в мае 2023 года после задержания политика. Кроме того, сторонников оппозиции обвинили в попытках мобилизовать единомышленников через социальные сети.

Задержание произошло за неделю до запланированного марша в поддержку основателя движения. Акция с требованием освободить Имрана Хана должна пройти в Исламабаде 27 сентября. В преддверии митинга на въездах в столицу усилили контроль, а больницы перевели в режим повышенной готовности на случай возможных беспорядков.

Имран Хан возглавлял правительство Пакистана с 2018 по 2022 год. Должности он лишился после того, как парламент выразил ему недоверие. С 2023 года бывший премьер находится в заключении. По делу о коррупции его приговорили к 14 годам тюрьмы, а супругу политика Бушру Биби — к семи годам.

В конце августа Иран передал США через Пакистан условия для возобновления переговоров по ситуации вокруг Ормузского пролива. Посредником выступил командующий пакистанской армией Асим Мунир.