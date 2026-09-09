Тревожный звонок о якобы произошедшем контакте с нервнопаралитическим веществом «Новичок» поднял по тревоге экстренные службы в Белфасте. Жителей нескольких домов попросили покинуть улицу, однако опасного вещества специалисты не нашли. Об этом сообщила радиостанция LBC.

Сообщение об инциденте поступило в экстренные службы около 10:15 по местному времени (12:15 мск). Женщина заявила по телефону, что якобы контактировала с «Новичком». К дому на востоке Белфаста оперативно направили три машины скорой помощи, подразделение реагирования Службы скорой помощи Северной Ирландии, вспомогательные силы и четыре пожарных расчёта.

Масштабные меры безопасности затронули всю улицу. Жильцам расположенных там домов предписали временно покинуть свои квартиры. Проверка при этом не подтвердила наличие опасного вещества. Представитель полиции заявил, что оснований говорить о какой-либо угрозе для более широкого круга жителей города нет. Дальнейшая судьба женщины описывается СМИ по-разному. The Belfast Telegraph сообщает, что она остаётся у себя дома, тогда как LBC передаёт информацию о её госпитализации.

Новичок» — принятое название группы нервно-паралитических отравляющих веществ, получивших широкую известность после инцидента с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалём и его дочерью в британском Солсбери в марте 2018 года. Лондон заявил, что при покушении было использовано вещество семейства «Новичок», и возложил ответственность за операцию на российских спецслужб. Москва неоднократно отвергала эти обвинения, называя их бездоказательными и политически мотивированными.