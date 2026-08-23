Из Африки на крыльях: Инфекционист увидел угрозу завоза вируса Усуту в Россию

Вирус Усуту, который переносят комары, пока не представляет серьёзной угрозы для России, хотя теоретически его могут занести перелётные птицы, считает инфекционист, доктор медицинских наук Мурад Шахмарданов. По его словам, большинство заражений протекает бессимптомно или в лёгкой форме.

«Заражение человека происходит через укусы инфицированных комаров. Передача вируса от человека к человеку в естественных условиях практически не играет роли в распространении заболевания», — подчеркнул собеседник RG.ru.

Сейчас заболевание фиксируется в Европе. В редких случаях вирус способен поражать центральную нервную систему, однако вероятность масштабной эпидемии крайне мала, заключил специалист.

Ранее Life.ru разобрал, какие опасные инфекции могут переносить комары в России. В средней полосе и на юге среди основных рисков выделяют лихорадку Западного Нила, реже встречаются туляремия и дирофиляриоз.