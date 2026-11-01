Постоянное стремление стать идеальной матерью может усиливать тревогу во время беременности. Чтобы снизить эмоциональное напряжение, будущим мамам стоит отказаться от завышенных требований к себе, ограничить поток пугающей информации и не пытаться контролировать каждое изменение самочувствия. Об этом психолог Елизавета Гайдук рассказала «Газете.Ru».

По словам специалиста, даже долгожданная беременность не обязательно сопровождается исключительно положительными эмоциями. Женщина может одновременно радоваться предстоящему материнству, переживать из-за родов и скучать по привычной жизни. Такие противоречивые чувства не определяют её способности заботиться о ребёнке.

«Материнство не экзамен, на котором необходимо доказать свою состоятельность», — подчеркнула Гайдук.

Ещё одной причиной повышенной тревожности психолог назвала стремление к идеальному течению беременности. По её мнению, забота о здоровье не должна превращаться в бесконечную проверку собственного поведения. Важно следовать рекомендациям лечащего врача, но при этом не пытаться соответствовать всем советам из интернета.

Особенно осторожно специалист рекомендует относиться к историям на форумах и чужому негативному опыту. Женщина вправе самостоятельно выбирать, какую информацию получать и с кем обсуждать своё состояние. Постоянное чтение пугающих историй способно лишь усиливать беспокойство.

Гайдук также посоветовала различать необходимые медицинские обследования и проверки, вызванные исключительно желанием ненадолго успокоиться. Если будущей маме постоянно хочется искать новые симптомы или проходить дополнительные исследования, лучше обсудить эти опасения с врачом.

При этом игнорировать выраженную тревогу тоже нельзя. Если переживания мешают спать, работать, отдыхать или поддерживать отношения с близкими, психолог рекомендует обратиться к специалисту с опытом работы с беременными женщинами либо к врачу-психиатру. Профессиональная помощь позволяет разобраться с состоянием и подобрать подходящие способы поддержки.

Ранее стало известно, какие пособия по беременности и родам положены россиянкам в 2026 году. Максимальная выплата может достигать почти 956 тысяч рублей. При осложнённой одноплодной беременности максимальная сумма достигает 1,065 миллиона рублей. Если будущая мать ждёт двух или трёх детей — до 1,324 миллиона рублей. За пять лет пособие увеличилось в 2,8 раза.