Стрелок из Одинцова объяснил пальбу из окна словами «было такое настроение»

Мужчина, устроивший стрельбу с балкона жилого дома в подмосковном Одинцове, объяснил свой поступок фразой «было такое настроение». Новые подробности инцидента сообщили в ГУ Росгвардии по Московской области.

По данным ведомства, 24-летний приезжий находился в состоянии опьянения в компании знакомых. В какой-то момент он вышел на балкон и несколько раз выстрелил в воздух из предмета, похожего на пистолет.

О стрельбе правоохранителям сообщили обеспокоенные жители Рябиновой улицы. Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину.

«Свой поступок гражданин объяснил достаточно лаконично, заявив, что у него „было такое настроение“», — рассказали в Росгвардии.

Life.ru уже писал об этом инциденте 30 августа: молодого человека задержали после нескольких выстрелов из окна девятого этажа жилого дома в Одинцове. Задержанного доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ранее в подмосковном главке МВД сообщали, что пострадавших нет, а стрелять мужчина мог из охолощённого пистолета. Оружие направили на экспертизу.