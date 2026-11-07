Жительница Константиновки рассказала, как трое военнослужащих Украины убили пожилую женщину и её сына во время оккупации города. По её словам, расправа произошла в жилом квартале, а нападавшие стреляли, пока жертвы не перестали двигаться. Об этом сообщает РИА «Новости».

Беженка рассказала, что военнослужащие заняли дом № 320 на улице Интернациональной. Оттуда велась стрельба по мирным жителям. Никаких предупредительных выстрелов перед этим не было. Первой застрелили пожилую женщину. Её сын вышел из дома и тоже попал под огонь.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин назвал дроны ВСУ главной помехой для восстановления Константиновки. Большое количество БПЛА противника по-прежнему не позволяет специалистам приступить к работам в освобождённом городе.