«Стреляли, пока не перестали двигаться»: ВСУшники расправились с пожилой женщиной и её сыном в Константиновке
РИАН: ВСУ расстреляли пожилую женщину и её сына в Константиновке
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Жительница Константиновки рассказала, как трое военнослужащих Украины убили пожилую женщину и её сына во время оккупации города. По её словам, расправа произошла в жилом квартале, а нападавшие стреляли, пока жертвы не перестали двигаться. Об этом сообщает РИА «Новости».
Беженка рассказала, что военнослужащие заняли дом № 320 на улице Интернациональной. Оттуда велась стрельба по мирным жителям. Никаких предупредительных выстрелов перед этим не было. Первой застрелили пожилую женщину. Её сын вышел из дома и тоже попал под огонь.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин назвал дроны ВСУ главной помехой для восстановления Константиновки. Большое количество БПЛА противника по-прежнему не позволяет специалистам приступить к работам в освобождённом городе.
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