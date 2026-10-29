«Считали погибшим»: Житель Константиновки впервые увидит дочь, которую знал только по фото

Эвакуированный российскими военными житель Константиновки Сергей готовится впервые увидеть дочь, которую до сих пор знал только по фотографиям. Родные три месяца считали его погибшим. После спасения мужчина смог позвонить супруге.

Семья разлучилась два года назад: беременная жена уехала в Донецк, а Сергей остался в городе. В июле супруге сообщили, что мужа завалило в подвале, и прислали фотографии разрушенного дома. На самом деле он с товарищами успел перейти в другое укрытие, но сообщить об этом не мог.

Телефон для звонка дал российский военнослужащий. Сначала жена решила, что её разыгрывают, однако, услышав знакомый голос, расплакалась. Сейчас мужчина оформляет документы для поездки к семье и собирается снова работать экспедитором. К мирной жизни он пока привыкает: в шуме автомобилей ему всё ещё слышатся беспилотники.

«Надо беречь родных, быть рядом, ценить каждый момент жизни, потому что может быть такое, что не успеешь даже сказать своим родным, что любишь», — признался мужчина в беседе газетой «Известия».