Дрон атаковал пенсионерку в инвалидной коляске при эвакуации из Константиновки
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Пожилая женщина в инвалидной коляске и её сын едва не погибли во время эвакуации из Константиновки в ДНР. Украинский беспилотник развернулся над ними и ударил прямо перед инвалидным креслом, а вскоре в небе появились ещё три дрона. О пережитом нападении РИА «Новости» рассказал сопровождавший мать Вячеслав Мамчур, который сам получил осколочные ранения.
Мужчина пытался вывезти из опасной зоны мать 1940 года рождения. Из-за состояния здоровья самостоятельно передвигаться она не могла, поэтому сын вёз её в инвалидной коляске. Однако дорога оказалась смертельно опасной: во время эвакуации над ними появился беспилотник.
«Над нами пролетел дрон, развернулся и буквально перед нами ударил. Через пять минут прилетают ещё три дрона, начинают нас искать», — поделился Мамчур.
По словам очевидца, во время атаки он почувствовал удар осколка в спину. Позднее выяснилось, что небольшие фрагменты также попали ему в лицо. Его матери повезло больше: пожилая женщина отделалась гематомой. Несмотря на пережитое и полученные травмы, им удалось продолжить путь.
Мамчур убеждён, что удар был нанесён намеренно. Мужчина утверждает, что их с матерью невозможно было принять за военнослужащих: женщина находилась в инвалидной коляске и была одета в обычную гражданскую одежду, а у него самого не было ничего, напоминающего военное снаряжение.
«У меня был женский велосипедный маленький рюкзак с медициной и обычный ученический рюкзак чёрного цвета, не вызывающий. У матери сумка стояла гражданская, она сидела в шляпе», — объяснил собеседник агентства.
По словам Мамчура, оператор беспилотника должен был видеть, что перед ним пожилая женщина и сопровождающий её гражданский человек.
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