Отдал бронежилет и нёс 12 км: Российский боец спас девочку при атаке дронов ВСУ

Российский военнослужащий отвлёк на себя украинский беспилотник, спасая девочку во время эвакуации из Константиновки в ДНР. После атаки он отдал ребёнку свой бронежилет и пронёс её на руках 12 километров. Об этом РИА «Новости» рассказала мать девочки Ирина Ивойлова.

Семья покидала город в конце лета двумя группами. Муж Ивойловой отправился вместе с дочерью на автомобиле, который по дороге оказался под угрозой атаки беспилотников. Отец закрыл ребёнка собой, а российские бойцы попытались отвести дроны в сторону.

«Муж накрыл собой ребёнка. Боец на себя дрон отводил», — поделилась женщина.

По её словам, после налёта автомобиль эвакуационной группы сгорел. Военнослужащий передал девочке свой бронежилет и продолжил путь с ребёнком на руках. Ивойлова отметила, что украинские беспилотники преследовали мирных жителей на протяжении всего маршрута.

Во время эвакуации пострадали несколько членов семьи. Сама женщина и её супруг получили травмы спины, у сестры были сломаны пальцы, а дочь получила серьёзное ранение ноги. Девочке потребовалась операция, после которой она провела в больнице больше месяца.

Ранее Life.ru рассказывал, как российские военные эвакуировали из Константиновки около 20 мирных жителей за три дня. Для вывода людей бойцы использовали специально подготовленные маршруты, беспилотники, багги и мототранспорт. Во время эвакуации гражданским доставляли воду, продукты и лекарства, а также оказывали медицинскую помощь.