Минобороны сообщило об охоте дронов ВСУ на мирных жителей в Константиновке

Украинские операторы беспилотников ведут охоту на мирных жителей в Константиновке ДНР, включая тех, кто пытается покинуть город. Об этом 12 октября сообщило Министерство обороны России.

ВСУ регулярно пытаются заминировать дороги и тропы, по которым организован вывод гражданского населения. Опасность сохраняется как для эвакуируемых людей, так и для тех, кто продолжает оставаться в населённом пункте.

Российские военнослужащие «Южной» группировки войск продолжают контролировать обстановку в Константиновке. Для наблюдения за территорией и выполнения поставленных задач подразделения используют в том числе разведывательные беспилотники.

Об освобождении города начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину 3 июля. После перехода населённого пункта под контроль российских войск военные продолжили обеспечивать безопасность и организовывать эвакуацию оставшихся жителей.

Ранее Life.ru рассказывал, как украинский беспилотник атаковал семью с младенцем при эвакуации из Константиновки. Супруги пытались покинуть город вместе с маленькой дочерью. По словам женщины, родители показали оператору дрона, что несут ребёнка, однако аппарат всё равно приблизился к ним и взорвался неподалёку.