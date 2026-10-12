Российские военнослужащие установили контроль над двумя населёнными пунктами в зоне СВО — Лидино в Донецкой Народной Республике и Никольским в Запорожской области. Об успехах наступательных действий представителей группировок войск «Центр» и «Восток» сообщили в Минобороны РФ.

В Лидино штурмовые подразделения прорвали оборону украинских формирований и закрепились на занятых позициях. По сообщениям российских военных, в ходе боёв значительные потери понесла 12-я бригада специального назначения «Азов»* под командованием Богдана Гришенкова. Число выбывших военнослужащих противника оценивается более чем в 240 человек.

Кроме того, на этом участке, согласно представленным данным, ВСУ лишились свыше семи единиц бронетехники и 26 автомобилей. Российские бойцы также уничтожили пять артиллерийских орудий. Количество поражённых беспилотников и наземных робототехнических комплексов превысило 134 единицы.

Одновременно подразделения 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты группировки «Восток» заняли Никольское. Военнослужащим удалось установить контроль над укреплённым районом площадью 13 квадратных километров. В ходе продолжительных боёв они зачистили более 200 строений.

По информации российских военных, потери 225-го отдельного штурмового полка ВСУ составили до роты личного состава. Кроме того, морпехи уничтожили 15 боевых бронированных машин, 19 автомобилей и 29 наземных роботизированных комплексов. Также сообщается о поражении 48 тяжёлых гексакоптеров типа «Баба-яга».

Взятие Лидино позволило бойцам группировки «Центр» укрепиться на новых рубежах и продолжить наступление. В Запорожской области освобождение Никольского создало условия для дальнейшего продвижения российских подразделений в западном направлении.

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