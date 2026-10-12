Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 октября, 11:56

Морпехи взяли Никольское, «Центр» — Лидино: Армия России освободила два села в зоне СВО

Армия России освободила Лидино в ДНР и Никольское в Запорожской области

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Российские военнослужащие установили контроль над двумя населёнными пунктами в зоне СВО — Лидино в Донецкой Народной Республике и Никольским в Запорожской области. Об успехах наступательных действий представителей группировок войск «Центр» и «Восток» сообщили в Минобороны РФ.

В Лидино штурмовые подразделения прорвали оборону украинских формирований и закрепились на занятых позициях. По сообщениям российских военных, в ходе боёв значительные потери понесла 12-я бригада специального назначения «Азов»* под командованием Богдана Гришенкова. Число выбывших военнослужащих противника оценивается более чем в 240 человек.

Кроме того, на этом участке, согласно представленным данным, ВСУ лишились свыше семи единиц бронетехники и 26 автомобилей. Российские бойцы также уничтожили пять артиллерийских орудий. Количество поражённых беспилотников и наземных робототехнических комплексов превысило 134 единицы.

Одновременно подразделения 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты группировки «Восток» заняли Никольское. Военнослужащим удалось установить контроль над укреплённым районом площадью 13 квадратных километров. В ходе продолжительных боёв они зачистили более 200 строений.

По информации российских военных, потери 225-го отдельного штурмового полка ВСУ составили до роты личного состава. Кроме того, морпехи уничтожили 15 боевых бронированных машин, 19 автомобилей и 29 наземных роботизированных комплексов. Также сообщается о поражении 48 тяжёлых гексакоптеров типа «Баба-яга».

Группа «Азова»* в российской форме пыталась пробраться на наши позиции — вот что с ними стало
Группа «Азова»* в российской форме пыталась пробраться на наши позиции — вот что с ними стало

Взятие Лидино позволило бойцам группировки «Центр» укрепиться на новых рубежах и продолжить наступление. В Запорожской области освобождение Никольского создало условия для дальнейшего продвижения российских подразделений в западном направлении.

Ранее Life.ru сообщал, что подразделения группировки «Центр» освободили 137 зданий в Доброполье за сутки. Среди занятых объектов оказались три производственных сооружения. Тогда же российские военные установили контроль над Новотроицким и Петровским в ДНР. Кроме того, морские пехотинцы продолжали бои на территории шахты «Добропольская», расположенной в западной части города. На Запорожском направлении 5 октября группировка «Восток» освободила Самойловку, продолжив продвижение в глубину украинской обороны.

Больше новостей о продвижении российской армии, освобождении населённых пунктов и боевой работе военнослужащих — в разделе «СВО» на Life.ru

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории России.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar