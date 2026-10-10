Российские морпехи продолжают уничтожение сил ВСУ на территории шахты «Добропольская» в западной части Доброполья. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, боевые действия ведут подразделения группировки войск «Центр». Других подробностей о ходе операции Минобороны не привело.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские войска заняли Дом культуры и сооружения шахты в Доброполье. По данным Минобороны РФ, подразделения группировки «Центр» установили контроль над двумя производственными объектами на территории шахты «Добропольская».