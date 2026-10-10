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Опубликовано 10 октября, 12:07

Морпехи «Центра» продолжают бои на шахте «Добропольская»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Getmilitaryphotos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Getmilitaryphotos

Российские морпехи продолжают уничтожение сил ВСУ на территории шахты «Добропольская» в западной части Доброполья. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, боевые действия ведут подразделения группировки войск «Центр». Других подробностей о ходе операции Минобороны не привело.

ВС РФ наступают в западном направлении в Доброполье, освобождено 70 зданий
ВС РФ наступают в западном направлении в Доброполье, освобождено 70 зданий

Ранее Life.ru рассказывал, что российские войска заняли Дом культуры и сооружения шахты в Доброполье. По данным Минобороны РФ, подразделения группировки «Центр» установили контроль над двумя производственными объектами на территории шахты «Добропольская».

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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