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Опубликовано 12 октября, 11:36

Группа «Азова»* в российской форме пыталась пробраться на наши позиции — вот что с ними стало

Группу боевиков «Азова»* в российской форме уничтожили на Днепропетровщине

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Российские силовые структуры заявили об уничтожении группы украинских военнослужащих из подразделения «Азов»*, которые пытались проникнуть на позиции ВС РФ под видом союзников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовиков.

«Азовцы*, переодетые в нашу форму, пытались под видом союзников пробраться на наши позиции, но были уничтожены», — рассказал собеседник агентства.

Вражескую группу выявила российская разведка, которая установила принадлежность военнослужащих к нацбату. Инцидент произошёл в Днепропетровской области.

Суд приговорил двух участников «Азова»* к 20 и 7,5 года за преступления в ДНР
Суд приговорил двух участников «Азова»* к 20 и 7,5 года за преступления в ДНР

Ранее также украинская армия перебросила бойцов из «Азова»* под Орехов в Запорожской области. С помощью этого манёвра ВСУ надеялись замедлить наступление российских войск, но ничего не вышло.

Больше новостей о расследовании террористических преступлений и судебных процессах — в разделе «Терроризм» на Life.ru.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории России.

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Татьяна Миссуми
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