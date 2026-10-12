Группа «Азова»* в российской форме пыталась пробраться на наши позиции — вот что с ними стало

Российские силовые структуры заявили об уничтожении группы украинских военнослужащих из подразделения «Азов»*, которые пытались проникнуть на позиции ВС РФ под видом союзников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовиков.

«Азовцы*, переодетые в нашу форму, пытались под видом союзников пробраться на наши позиции, но были уничтожены», — рассказал собеседник агентства.

Вражескую группу выявила российская разведка, которая установила принадлежность военнослужащих к нацбату. Инцидент произошёл в Днепропетровской области.

Ранее также украинская армия перебросила бойцов из «Азова»* под Орехов в Запорожской области. С помощью этого манёвра ВСУ надеялись замедлить наступление российских войск, но ничего не вышло.

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