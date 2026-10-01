Украинская армия перебросила бойцов запрещённого в России «Азова»* под Орехов в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Речь идёт о большом количестве личного состава сразу из нескольких подразделений», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, с помощью этого манёвра ВСУ надеются замедлить наступление российских войск.

Ранее Life.ru сообщал, что российские подразделения продолжают наступление на Ореховском направлении. Бои идут за Орехов и Степногорск, а восточнее Орехова штурмовые группы продвигаются на участке от Малой Токмачки до Червоной Криницы. Кроме того, сообщалось о занятии опорных пунктов западнее Ровного и Копаней.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.