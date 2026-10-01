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Опубликовано 1 октября, 12:29

ВСУ перебросили боевиков «Азова»* под Орехов, чтобы сдержать наступление РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyklon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyklon

Украинская армия перебросила бойцов запрещённого в России «Азова»* под Орехов в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Речь идёт о большом количестве личного состава сразу из нескольких подразделений», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, с помощью этого манёвра ВСУ надеются замедлить наступление российских войск.

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Ранее Life.ru сообщал, что российские подразделения продолжают наступление на Ореховском направлении. Бои идут за Орехов и Степногорск, а восточнее Орехова штурмовые группы продвигаются на участке от Малой Токмачки до Червоной Криницы. Кроме того, сообщалось о занятии опорных пунктов западнее Ровного и Копаней.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории России.

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Вероника Бакумченко
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