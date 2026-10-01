Военнослужащие ВСУ могли формально выполнять приказы о разведке, не удаляясь далеко от собственных позиций. Об этом ТАСС рассказал сдавшийся в плен на Харьковском направлении замначальника 3-й заставы 4-го отряда ГПСУ Владислав Богатырёв.

По его словам, он отправлял бойцов на разведку в районы, которые контролировались российскими беспилотниками. При этом военнослужащим давали указание далеко от блиндажа не отходить, а затем доложить по рации о возвращении.

«В итоге они вроде бы по документам сходили на разведку, никого не обнаружили, нашли брошенные пачки сигарет противника. Но люди на самом деле дальше, чем 30 м не отходили от нашего блиндажа, они просто посидели, покурили в кустах и вернулись назад», — рассказал Богатырев.

Он утверждает, что информация о таких выходах фиксировалась в электронной переписке с командным пунктом. Таким образом, по документам разведка проводилась, хотя фактически бойцы оставались рядом с собственными позициями.

Пленный также рассказал о других приказах отправлять военнослужащих на разведку в районы, которые, по его словам, уже контролировались российскими подразделениями или находились под огнём.

«К примеру, отправить троих человек на разведку в местность, где это было бы самоубийством для них. Я это понимал, командный пункт это понимал — все это понимали, но это просто была воля начальника», — заявил Богатырев.

Ранее Кирилл Буданов*, глава Офиса президента Украины, заявил о возможности проведения масштабного обмена военнопленными между Киевом и Москвой. Он подчеркнул, что этот процесс планируется завершить в кратчайшие сроки.

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