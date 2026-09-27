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Регион
Опубликовано 27 сентября, 06:42

Масштабная передача пленных может развернуться в ближайшие дни: Буданов* раскрыл сроки

Буданов* допустил проведение масштабного обмена пленными на следующей неделе

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов* сообщил о вероятном проведении крупного процесса взаимной передачи военнослужащих между Киевом и Москвой. По его словам, реализация договоренностей ожидается в максимально сжатые сроки.

«Должно быть вообще очень быстро, в ближайшее время. Я думаю, на неделе», — заявил чиновник. Он дал понять, что подготовка процедуры находится на финальной стадии.

Журналисты попытались конкретизировать временные рамки и поинтересовались, запланировано ли мероприятие именно на предстоящие семь дней. Руководитель ведомства лаконично подтвердил эти предположения.

«Надеемся на это», — подчеркнул переговорщик, отвечая на прямой вопрос о дате планируемой передачи людей.

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Напомним, 19 августа состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной: стороны передали друг другу по 103 человека. Российское Минобороны сообщило о возвращении российских военнослужащих, а Владимир Зеленский заявил, что среди освобождённых украинцев были бойцы ВСУ, Государственной пограничной службы и Национальной гвардии. После обмена стороны продолжили обсуждать новые этапы возвращения пленных. Кроме того, 26 августа сообщалось об обмене по формуле «10 на 10».

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*Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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Оксана Попова
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