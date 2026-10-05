Суд приговорил двух участников «Азова»* к 20 и 7,5 года за преступления в ДНР

Южный окружной военный суд приговорил участников «Азова»* Николая Гнидина и Ивана Квасова к 20 годам и 7 годам 6 месяцам лишения свободы соответственно. О решении суда сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Гнидина признали виновным в участии в террористическом сообществе и прохождении обучения для осуществления террористической деятельности. Первые годы назначенного 20-летнего срока он проведёт в тюрьме, оставшуюся часть — в колонии строгого режима.

Квасова суд признал виновным в участии в террористическом сообществе. Ему назначили 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

По данным следствия, оба гражданина Украины добровольно вступили в отдельный отряд специального назначения «Азов»* в феврале 2022 года. С февраля по май того же года они участвовали в боевых действиях на территории Донецкой Народной Республики.

Ранее Life.ru сообщал, что Южный окружной военный суд приговорил ещё трёх участников «Азова»* к срокам от 20 до 21 года лишения свободы. Их признали виновными в участии в террористическом сообществе и прохождении обучения для террористической деятельности. По данным СК, они вступили в подразделение в период с 2021 по 2022 год. В марте 2025 года Южный окружной военный суд также вынес приговор 23 участникам «Азова»*, назначив им сроки от 13 до 23 лет. Часть фигурантов судили заочно.

Больше новостей о расследовании террористических преступлений и судебных процессах — в разделе «Терроризм» на Life.ru.