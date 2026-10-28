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Опубликовано 28 октября, 17:30

Студент из Москвы получил 8,5 года колонии за изнасилование 17-летней школьницы

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

22-летний учащийся одного из высших учебных заведений Москвы признан виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетней и приговорён к реальному сроку заключения. По данным сайта MK.ru, события разворачивались в марте текущего года в одной из квартир, расположенных на улице Героев-Панфиловцев.

Молодой человек пришёл в гости к приятелю вместе с двумя 17-летними спутницами. После употребления значительного количества спиртного студент остался наедине с одной из девушек и, проигнорировав попытки сопротивляться, вступил с ней в половую связь.

Впоследствии школьница рассказала обо всём родителям, которые обратились в правоохранительные органы. Сотрудники столичного следствия собрали достаточную доказательную базу, подтверждающую причастность молодого человека к произошедшему. Тушинский районный суд назначил ему наказание в виде восьми с половиной лет лишения свободы.

В Москве арестовали мужчину за сексуальное насилие над школьницей в ПВЗ
В Москве арестовали мужчину за сексуальное насилие над школьницей в ПВЗ

Ранее в Воскресенске задержали насильника с пистолетом. Мужчину заключили под стражу после вооружённого нападения на пару и попытки изнасилования.

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Борис Эльфанд
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