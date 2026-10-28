Студент из Москвы получил 8,5 года колонии за изнасилование 17-летней школьницы

22-летний учащийся одного из высших учебных заведений Москвы признан виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетней и приговорён к реальному сроку заключения. По данным сайта MK.ru, события разворачивались в марте текущего года в одной из квартир, расположенных на улице Героев-Панфиловцев.

Молодой человек пришёл в гости к приятелю вместе с двумя 17-летними спутницами. После употребления значительного количества спиртного студент остался наедине с одной из девушек и, проигнорировав попытки сопротивляться, вступил с ней в половую связь.

Впоследствии школьница рассказала обо всём родителям, которые обратились в правоохранительные органы. Сотрудники столичного следствия собрали достаточную доказательную базу, подтверждающую причастность молодого человека к произошедшему. Тушинский районный суд назначил ему наказание в виде восьми с половиной лет лишения свободы.