Студенток Южного федерального университета в Ростове-на-Дону шантажируют интимными видеозаписями, сделанными скрытыми камерами в женских туалетах. Неизвестные требуют от девушек прислать откровенные фото и видео, угрожая разослать тайные записи их знакомым. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, получившая многочисленные обращения от учащихся.

По словам студенток, скрытые камеры установили в туалетных кабинках на нескольких факультетах ЮФУ. Съёмка велась длительное время, а часть записей уже появилась на порносайтах. На тех же ресурсах, как утверждают девушки, размещены видео, снятые в спортзалах и торговых центрах Ростова-на-Дону.

Неизвестные пишут студенткам в личные сообщения и требуют прислать собственные интимные материалы. В случае отказа они угрожают распространить записи из туалетов среди друзей и знакомых. Мизулина уточнила, что среди девушек, столкнувшихся с этой ситуацией, есть несовершеннолетние.

Студентки рассказали, что узнали своих однокурсниц на присланных злоумышленниками кадрах. По их словам, они обратились к руководству университета, однако там не приняли мер и попросили не разглашать происходящее. После этого некоторые девушки написали заявления в прокуратуру.

Мизулина заявила, что направит обращения в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить сообщения студенток и обеспечить их защиту. Также она намерена обратиться в Роскомнадзор, чтобы ограничить доступ к сайтам, распространяющим записи.

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