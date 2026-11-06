На Украине готовятся к новым проверкам университетов и колледжей, в которых обучаются мужчины старше 25 лет. Власти подозревают, что некоторые граждане поступают в учебные заведения не ради получения образования, а для оформления отсрочки от мобилизации. Об этом сообщил глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак.

По его словам, количество студентов этой возрастной категории резко выросло после начала боевых действий. Если в 2021–2022 учебном году их насчитывалось около 30 тысяч, то сейчас — 217 770 человек. Таким образом, показатель увеличился более чем в семь раз.

В отдельных учебных заведениях доля студентов старше 25 лет достигает 98% от общего числа учащихся. Столь необычная возрастная структура привлекла внимание контролирующих органов.

Как пояснил Гурак, проверки направлены на выявление случаев фиктивного обучения ради отсрочки от военной службы. Инспекторы изучают законность зачисления, посещаемость занятий, организацию учебного процесса и результаты экзаменов.

Ранее сотрудники службы уже обнаруживали многочисленные нарушения. В частности, в некоторых заведениях абитуриентов принимали без полноценного вступительного отбора, а отдельные студенты фактически не участвовали в образовательном процессе.

По данным Государственной службы качества образования, по итогам проверок в 2025 году из учебных заведений отчислили 34 884 человека. При этом сам по себе возраст студента не свидетельствует о нарушении закона или попытке избежать мобилизации.

Гурак призвал руководителей университетов самостоятельно проверить результаты обучения во время текущей экзаменационной сессии. Повторный анализ ситуации Государственная служба качества образования проведёт в январе 2027 года.

В украинском ведомстве отмечают, что внимание к учащимся старше 25 лет связано с необходимостью выявлять злоупотребления образовательными льготами. При этом право на получение образования сохраняется независимо от возраста, а основания для отсрочки определяются действующим законодательством.