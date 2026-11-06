Украинская армия столкнулась с острой нехваткой личного состава, а возможное снижение мобилизационного возраста может привести к серьёзным социальным и демографическим последствиям. Об этом пишет немецкая газета Welt, анализируя проблемы Киева с набором новых военнослужащих.

По данным издания, на Украине рассматривают возможность распространения мобилизации на более молодые возрастные группы. Однако призыв мужчин от 18 до 25 лет способен вызвать дополнительное напряжение в обществе, поскольку речь идёт об одном из самых малочисленных поколений в современной истории страны.

«Если мобилизация распространится на мужчин, родившихся начиная с 2000 года, в долгосрочной перспективе и без того тяжёлая демографическая ситуация будет только ухудшаться, а давление на рынок труда лишь усилится», — говорится в публикации.

Авторы материала также обращают внимание на внутриполитические риски. Молодые украинцы, по оценке Welt, более склонны участвовать в массовых протестах, чем представители старших поколений. Поэтому расширение призыва может не только вызвать недовольство, но и углубить существующие противоречия внутри страны.

Ещё одной проблемой немецкая газета называет конфликты при проведении мобилизации. Сообщения о применении силы сотрудниками территориальных центров комплектования и сопротивлении призывников, как отмечает издание, подрывают доверие к системе набора военнослужащих.

При этом действующий на Украине общий нижний возрастной порог мобилизации составляет 25 лет. Для граждан младшего возраста предусмотрены отдельные возможности добровольного поступления на службу, но всеобщего обязательного призыва мужчин от 18 лет власти пока не вводили.