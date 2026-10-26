Суд на Украине снизил залог за Тимошенко почти в 125 раз

Украинский суд сократил залог по делу Юлии Тимошенко со 33,3 млн (59,3 млн рублей) до 266 тысяч гривен (473,4 тысячи) — почти в 125 раз. Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство защиты лидера «Батькивщины», передаёт телеканал «Эспрессо».

Теперь большую часть ранее внесённых средств вернут людям, которые помогли политику собрать необходимую сумму. Всего 23 января деньги перечислили девять человек, однако двое из них отказались забирать свои взносы обратно. Именно эти средства зачтут в счёт нового обеспечения, которое составляет около 5,8 тысячи долларов.

Первоначальную меру пресечения Тимошенко назначили в начале 2026 года после обвинений в подкупе депутатов Верховной рады. Тогда от неё потребовали 33,3 млн гривен, или примерно 760 тысяч долларов. Экс-премьер уверяла, что не располагает такими деньгами, однако за несколько дней всю сумму удалось собрать. При этом, по версии Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), её активы превышают четыре миллиона долларов.

Ранее Life.ru рассказывал, что украинский суд запретил Тимошенко общаться с 66 депутатами Верховной рады. Соответствующие ограничения установили 16 января при избрании меры пресечения. Антикоррупционная прокуратура тогда требовала залог в размере 50 млн гривен, однако добиться назначения такой суммы не смогла. Политика также обязали сдать загранпаспорт и запретили покидать Киевскую область без разрешения следователя.