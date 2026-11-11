В Кабардино-Балкарии мужчину приговорили к одному году ограничения свободы после гибели его 11-летнего сына во время совместного восхождения на Эльбрус. Суд признал отца виновным в причинении смерти по неосторожности. Об этом свидетельствуют материалы пресс-службы Эльбрусского районного суда.

Трагедия произошла 19 июля 2026 года. Мужчина отправился покорять горную вершину вместе с ребёнком 2015 года рождения. Во время прохождения сложного участка маршрута они сорвались с обледенелого склона. Мальчик получил многочисленные травмы, а причиной его смерти, согласно экспертизе, стало общее переохлаждение организма.

Суд установил, что отец не обеспечил безопасность сына, хотя должен был учитывать его возраст, физическую подготовку, сложность маршрута и опасные условия высокогорья. Действия мужчины квалифицировали как преступную небрежность.

«Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком на один год», — говорится в судебном решении.

Подсудимый полностью признал вину. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке.

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