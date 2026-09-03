Суд назначил запрет определённых действий главе «Дома с маяком» Мониаве

Симоновский суд Москвы избрал главе фонда «Дом с маяком» Лиде Мониаве меру пресечения в виде запрета определённых действий до 30 октября. Ей предъявили обвинение по делу о распространении фейков об армии.

По данным «Коммерсанта», Мониаве вменяют часть 2 статьи 207.3 УК РФ. Ранее сообщалось, что поводом для уголовного дела стал один из её постов в соцсетях.

Лида Мониава является основательницей фонда «Дом с маяком», который занимается помощью детям и молодым взрослым с тяжёлыми заболеваниями. Ранее, в 2026 году, Мониаву уже привлекали к административной ответственности по статье о «дискредитации» армии. Тогда суд назначил ей штраф.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Максимальное наказание по статье, которую вменяют Мониаве, может составлять до 10 лет лишения свободы.