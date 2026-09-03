Дело объявленного в розыск актёра Трескунова* направили в суд
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Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении актёра Семёна Трескунова*. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Трескунов* обвиняется по части 2 статьи 330.1 УК РФ — об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.
«Тимирязевской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иноагента Семёна Трескунова*», — говорится в сообщении прокуратуры.
После утверждения обвинения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее сообщалось, что в отношении актёра было возбуждено дело из-за невыполнения требований, установленных для лиц со статусом иностранного агента. Также его объявили в розыск.
После начала спецоперации Семён Трескунов* уехал из России — сначала в Израиль, затем в Испанию. В эмиграции он сменил имя на Сэм, перешёл на английский в соцсетях и начал обучать актёрскому мастерству. Также за границей артист развёлся с Анитой Ахмадуллиной, с которой был знаком с детства. В прошлом году Минюст внёс его в реестр иноагентов за распространение недостоверных сведений об СВО. Весной 2025-го Трескунов* заявил о желании вернуться на родину, признавшись, что скучает по дому, но опасается тюрьмы. Кроме того, у бывшего актёра сериала «Ивановы-Ивановы» образовался долг перед ФНС — почти 100 тысяч рублей.
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* Включён в перечень иностранных агентов Минюста РФ.