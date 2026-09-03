Дело объявленного в розыск актёра Трескунова* направили в суд

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении актёра Семёна Трескунова*. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Трескунов* обвиняется по части 2 статьи 330.1 УК РФ — об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

«Тимирязевской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иноагента Семёна Трескунова*», — говорится в сообщении прокуратуры.

После утверждения обвинения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее сообщалось, что в отношении актёра было возбуждено дело из-за невыполнения требований, установленных для лиц со статусом иностранного агента. Также его объявили в розыск.

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