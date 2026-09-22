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Опубликовано 22 сентября, 14:55

Суд оштрафовал Дудя* на 40 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

Юрий Дудь*. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Юрий Дудь*. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Лефортовский районный суд Москвы назначил журналисту Юрию Дудю* штраф в размере 40 тысяч рублей за нарушение требований российского законодательства об иностранных агентах. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Административное дело рассматривалось по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ. Причиной стало непредставление в уполномоченный орган сведений, которые иностранный агент обязан направлять в соответствии с законом. Суд признал Дудя* виновным и назначил ему денежное взыскание.

Материалы поступили в Лефортовский суд в начале сентября. Ранее блогера уже привлекали к ответственности за несоблюдение установленных для иноагентов требований.

Дудь стал первым иноагентом, который задонатил на СВО
Дудь стал первым иноагентом, который задонатил на СВО

В феврале Life.ru сообщал, что Московский суд ужесточил заочный приговор Юрию Дудю*, дополнительно запретив ему на три года администрировать сайты и интернет-ресурсы. Ранее блогера приговорили к 1 году 10 месяцам колонии за уклонение от обязанностей иноагента.

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* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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