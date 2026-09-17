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Опубликовано 17 сентября, 12:43

Суд оставил блогера Илью Ремесло в СИЗО до 8 марта

Обложка © РИА Новости / Владимир Трефилов

Обложка © РИА Новости / Владимир Трефилов

Приморский районный суд Санкт-Петербурга продлил до 8 марта срок содержания под стражей блогера Ильи Ремесло, обвиняемого по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

«Суд постановил <…> в удовлетворении заявленного обвиняемым ходатайства об изменении меры пресечения отказать, меру пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, продлить срок содержания обвиняемого под стражей по 8 марта», — огласил решение судья Дмитрий Хамадиев.

Интервью Собчак стало главным доказательством в деле блогера Ремесло
Интервью Собчак стало главным доказательством в деле блогера Ремесло

Юриста и блогера Илью Ремесло задержали 17 июля в Санкт-Петербурге, после чего Басманный суд Москвы отправил его под стражу по делу о публичном распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ по мотиву политической ненависти — пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ. Ремесло вину не признаёт. В конце августа экспертиза в институте имени Сербского признала его вменяемым, после чего расследование завершили. 9 сентября материалы уголовного дела поступили в Приморский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу. Ранее Life.ru рассказывал, что Ремесло вручили обвинительное заключение по делу о фейках о ВС РФ.

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Александра Мышляева
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