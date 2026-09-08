Суд оставил в силе заочный приговор Монеточке*

Басманный суд Москвы оставил без изменения заочный приговор певице Елизавете Гырдымовой*, известной как Монеточка*. Артистке назначен год колонии общего режима по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

Суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты и отказался её удовлетворить. Таким образом, вынесенный ранее приговор вступил в силу без изменений.

Помимо года лишения свободы, Монеточке* на три года запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и ресурсов в интернете.

Певицу признали виновной по части 2 статьи 330.1 УК РФ. По версии обвинения, Гырдымова* дважды в течение года привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, однако продолжила публиковать материалы в соцсетях без маркировки.

Уголовное дело рассматривали в отсутствие артистки. Монеточка* живёт за пределами России и находится в розыске.

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