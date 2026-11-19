Суд прекратил уголовное преследование бывшего первого заместителя министра обороны России Руслана Цаликова по обвинению в организации преступного сообщества. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.

Цаликов стал фигурантом уголовного дела в марте 2026 года. По версии Следственного комитета, он организовал преступное сообщество, участники которого с 2017 по 2024 год занимались хищением бюджетных средств и их последующей легализацией.

Цаликов занимал должность первого заместителя министра обороны с 2015 по 2024 год и на протяжении многих лет работал вместе с Сергеем Шойгу.