Генпрокуратура подала иск на 7 млрд рублей к экс-замглавы Минобороны Цаликову

В Никулинский районный суд Москвы поступил антикоррупционный иск Генпрокуратуры РФ к бывшему первому заместителю министра обороны Руслану Цаликову и его доверенным лицам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Иск подан 30 апреля 2026 года и касается обращения в доход государства имущества и денежных средств на общую сумму около 7 млрд рублей. По данным ведомства, речь идёт о дорогостоящих объектах недвижимости — земельных участках и зданиях в Московской области и Республике Северная Осетия — Алания, а также о транспортных средствах премиум-класса и денежных средствах.

Имущество, по версии следствия, оформлялось на доверенных лиц и аффилированные коммерческие структуры.

Ранее сообщалось, что в уголовном деле Руслана Цаликова могут появиться новые эпизоды, поскольку следствие продолжает проверку его возможной причастности к другим преступлениям. Работа по делу не завершена, а следственные действия продолжаются, в том числе в части установления дополнительных фактов и обстоятельств.