Бомбы в обуви, смерть в Паттайе, генералы и чиновники в СИЗО: яркие аресты марта 2026

В марте 2026 года по камерам СИЗО и под домашний арест отправились экс-замминистра Цаликов, глава Звёздного городка, сочинские чиновники, блогер Ремесло и десяток аферистов. Life.ru напоминает, за что их арестовали.

Миллиарды и СИЗО: кого арестовали в России в марте 2026.

Март 2026-го выдался на редкость урожайным на громкие задержания и скандальные судебные решения. Пока одни фигуранты отправлялись за решётку за миллиардные хищения, другие шокировали жестокостью в курортном раю, а третьи умудрились попытаться устроить теракт с помощью подогревающих стелек для обуви. Life.ru собрал дайджест самых ярких арестов месяца — от высоких кабинетов в центре Москвы до пляжей Паттайи.

Домашний арест экс-замминистра Цаликова

Руслан Цаликов. Фото © ТАСС / Сергей Карпов

Басманный суд столицы 5 марта 2026 года вынес решение, которое заставило понервничать многих бывших сотрудников Минобороны. Под домашний арест сроком почти на два месяца отправился Руслан Цаликов — экс-первый заместитель министра обороны РФ. Силовики задержали его в самом начале месяца, предъявив нарезку из четырёх тяжёлых статей УК. Тут тебе и организация преступного сообщества с использованием служебного положения, и растрата, и отмывание денег, и получение взятки. По версии следствия, всё это происходило в период с 2017-го по 2024 год, когда Цаликов занимал свой пост. В деле фигурируют миллиарды.

Кировская ОПГ, нажившаяся на бойцах СВО

Куда более циничную схему раскрыли в Кировской области. Там сотрудники СК задержали семерых подозреваемых, которые организовали настоящий бизнес на государственных выплатах участникам спецоперации. По версии следствия, фигуранты в 2024 и 2025 годах создали группировку, которая действовала не только в Кировской области, но и в соседних регионах. Жертвами мошенников стали как минимум 24 военнослужащих. Хищения составили 44 миллиона рублей, которые были предназначены для героев. Сейчас пятерым уже предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере в составе ОПГ), все они арестованы. Следователи наложили арест на имущество фигурантов на сумму более 35 миллионов рублей, пытаясь вернуть хотя бы часть украденного.

Уфимская трагедия в Паттайе: блогер сдался сам

Громкий резонанс получила криминальная история в Таиланде. Там полицейские арестовали 43-летнего россиянина Ильдара Мухаметзянова, которого подозревают в зверском убийстве 35-летней Вероники Партновой из Уфы. Девушка уехала на заработки в Паттайю, но перестала выходить на связь. Как выяснилось, пара жила вместе в кондоминиуме Grand Shivalay. По версии следствия, в ночь на 27 декабря между бывшими возлюбленными (Вероника работала на Мухаметзянова) вспыхнула ссора. Мужчина насмерть забил женщину. Мухаметзянов сам пришёл в полицейский участок и рассказал о содеянном. Родные погибшей сначала грешили на продажу Вероники в рабство в Мьянму, но реальность оказалась страшнее. Сейчас материалы переданы в СК по Башкортостану.

Спецоперация ФСБ: стельки со взрывчаткой и ликвидация террориста

Март также запомнился сообщениями ФСБ о предотвращённых в России терактах. Самый драматичный эпизод случился в Ставрополе. Силовики накрыли ячейку, готовившую покушение на сотрудника правоохранительных органов. Задержанный россиянин 1995 года рождения работал под крылом украинских кураторов, собирая данные о жертве и членах его семьи. Но при попытке его захвата произошла детонация бомбы — исполнитель задания был ликвидирован на месте.

А вот в Москве и области задержали иностранца, которому пришла бандероль с шокирующим содержимым — 504 самодельными взрывными устройствами. Взрывчатка была мастерски замаскирована под стельки для обуви с подогревом. Злоумышленники планировали отправить эти «грелки» под видом гуманитарной помощи, но спецслужбы пресекли и эту поставку. Если бы «обувь» разошлась по адресатам, число жертв могло исчисляться сотнями.

Глава Звёздного городка сидит дома

Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест до 12 мая ещё одного крупного чиновника — бывшего главу ЗАТО «Звёздный городок» Сергея Мишанина. Ему вменяют получение взяток в особо крупном и крупном размерах в составе группы лиц по предварительному сговору. В ходе расследования всплыли новые эпизоды. По версии следствия, в период с 2023-го по 2025 год Мишанин вместе со своим первым замом брал «откаты» от четырёх предпринимателей. Деньги шли за общее покровительство по контрактам на благоустройство территории и ремонт муниципальных зданий. Общая сумма, по подсчёту следствия, почти 10 миллионов рублей.

Блогер Ремесло: не арест, а психушка

Блогер и юрист Илья Ремесло. Фото © YouTube / The Breakfast Show

Блогер и юрист Илья Ремесло, который прославился своей патриотической позицией, неожиданно раскритиковал власть. Блогера не арестовали, а отправили в петербургскую больницу имени Скворцова-Степанова в отделение для пациентов с депрессивными психозами. Ремесло провёл там около недели. К концу месяца Mash сообщил, что его выписали. Сам блогер не сопротивлялся госпитализации, а теперь, выйдя на свободу, пока не спешит делать громких заявлений.

Дело Лерчек приостановили по здоровью

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек). Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / im__lu_

А вот блогеру Валерии Чекалиной (известной как Лерчек) изменили меру пресечения на мягкую. Гагаринский районный суд Москвы 16 марта принял неожиданное решение. Рассмотрение уголовного дела в отношении неё приостановлено, а мера пресечения с домашнего ареста изменена на запрет определённых действий. Причина — состояние здоровья подсудимой. Ранее у Лерчек диагностировали рак в последней стадии, она проходит лечение.

«Клиника смерти» в Кемерове: два ареста за месяц

Бывший главврач Сергей Белов. Фото © Пресс-служба судов Кемеровской области

Кемерово в марте сотрясла история о наркологической клинике «Свобода», которая стала для пациентов ловушкой. Сначала Центральный районный суд арестовал бывшего главврача Сергея Белова, отправив его под домашний арест до 18 мая. А 25 марта под стражу отправился и директор клиники Иван Коршунов. Ему вменяют покушение на незаконный сбыт психотропных веществ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК и часть 3 статьи 30 УК). По данным следствия, клиника работала без лицензий. В августе 2025 года там умер 37-летний мужчина после введения психотропов, в декабре ещё один пациент попал в реанимацию. Но самое страшное, по версии следствия, что Коршунов умудрился заключить договоры на оказание услуг с применением психотропных веществ с 11 клиентами, включая несовершеннолетнего.

Сочинские чиновники попались на земле

Курортный Сочи тоже не остался в стороне от арестов. Центральный районный суд Сочи отправил под стражу директора правового департамента администрации Сочи Романа Рябцева. Его взяли с поличным при передаче денег. По версии следствия, коллега Рябцева из другого департамента попросил помочь с земельным участком в безвозмездное пользование. Рябцев согласился и запросил за решение вопроса 3,5 миллиона рублей. Деньги он получил, после чего был задержан. Ранее также сообщалось об аресте заместителя главы администрации Сочи Евгения Горобца и руководителя Департамента муниципального земельного контроля Аслана Ачмизова. Вся верхушка городского управления, отвечавшая за землю и право, отправилась в СИЗО по делу о злоупотреблении полномочиями и посредничестве во взяточничестве.

BannerImage
