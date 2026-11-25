Федеральные присяжные в США признали китайскую корпорацию Huawei виновной в банковском мошенничестве и нарушении санкций против Ирана. О результатах судебного разбирательства сообщил американский Минюст.

По итогам 12-недельного процесса в Бруклине компанию признали виновной по 10 из 12 пунктов обвинения, в том числе в сговоре с целью хищения коммерческих тайн. При этом присяжные оправдали Huawei по обвинениям в сговоре с целью рэкета и воспрепятствовании правосудию.

Одним из ключевых эпизодов разбирательства стала деятельность корпорации в Иране. По данным американской прокуратуры, Huawei скрывала от банков свою связь с подконтрольной ей компанией Skycom, выдавая её за независимого делового партнёра. Это позволяло китайскому производителю сохранять доступ к кредитам и расчётам в долларах в обход санкционных ограничений.

Кроме того, как утверждает Минюст США, Huawei поставляла иранским властям технологии, которые использовались для наблюдения и ограничения доступа к интернету. Отдельная часть уголовного дела касалась хищения конфиденциальных разработок американских технологических компаний.

Обвинительные вердикты также вынесли в отношении трёх дочерних предприятий корпорации — Huawei Device, Futurewei Technologies и Huawei Device USA. Наказание назначат 14 сентября 2027 года. Компаниям грозят штрафы, конфискация имущества и возмещение ущерба.