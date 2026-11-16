Московский городской суд признал действительным рукописное завещание Бориса Александрова, основателя компании «Ростагроэкспорт» и знаменитого бренда глазированных сырков «Б. Ю. Александров». Решение позволит наследникам приступить к оформлению прав на пять товарных знаков после почти шести лет судебных разбирательств. Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат вдовы предпринимателя Дмитрий Ильчаков.

«Сегодняшним решением иск вдовы о признании рукописного завещания действительным был удовлетворен», — рассказал юрист.

Согласно последней воле бизнесмена, исключительные права на пять товарных знаков должны перейти его дочери Екатерине Александровой. Суд счёл избыточным отдельное требование о признании за ней права собственности, поскольку соответствующее распоряжение уже содержится в завещании.

Ранее Life.ru сообщал, что Федеральная антимонопольная служба признала производителя сырков «РостАгроКомплекс» нарушителем закона о защите конкуренции. Компания рассылала торговым сетям требования прекратить продажу продукции конкурента, ссылаясь на якобы принадлежащие ей права на бренд «Б. Ю. Александров». Проверка ФАС показала, что лицензионное соглашение прекратило действовать ещё в 2022 году. Теперь производителю грозит административный штраф до 500 тысяч рублей.