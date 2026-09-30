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Опубликовано 30 сентября, 15:30

Суд продлил арест владельцу и двум сотрудникам рехаба «Антонов Pro»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Основатель подмосковного реабилитационного центра «Антонов Pro» Максим Антонов и двое его сотрудников останутся под стражей ещё на месяц. Видновский городской суд продлил им арест до 3 ноября 2026 года, сообщили в объединённой пресс-службе судов Московской области.

Вместе с руководителем рехаба срок содержания в СИЗО продлили Михаилу Литваку и Мухаммеду Севзиханову. Все трое проходят по уголовному делу, связанному с деятельностью учреждения.

Антонова обвиняют в похищении нескольких человек группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и предмета, использовавшегося в качестве оружия. Сам предприниматель свою вину отрицает.

По информации подмосковного управления Следственного комитета, трое других фигурантов расследования ранее признали вину и дали показания против основателя центра. Следственные действия по делу продолжаются. До начала ноября обвиняемые будут находиться под стражей.

В Екатеринбурге суд арестовал сотрудника рехаба по делу о похищении людей
В Екатеринбурге суд арестовал сотрудника рехаба по делу о похищении людей

Ранее Life.ru сообщал о задержании основателя «Антонов Pro» и сотрудников рехаба. По версии следствия, пациентов незаконно удерживали в Егорьевске и Ленинском округе Подмосковья, ограничивали свободу и применяли силу под видом лечения от наркозависимости, а плата составляла 50–80 тысяч рублей в месяц. После обысков и допросов Видновский суд отправил Максима Антонова в СИЗО.

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Анастасия Никонорова
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