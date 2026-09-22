Суд в Ереване оправдал блогера Аветисяна, назвавшего Пашиняна предателем

Уголовный суд общей юрисдикции Еревана оправдал блогера Артака Аветисяна, который в период проведения в Армении предвыборной кампании назвал премьер-министра Никола Пашиняна предателем. Об этом сообщил адвокат блогера Рубен Меликян. Его обвиняли в разжигании ненависти на почве политических взглядов, а позднее — в хулиганстве при отягчающих обстоятельствах.

«Мы начинаем рабочую неделю в хорошем настроении. Артак Аветисян <...> был оправдан Уголовным судом общей юрисдикции Еревана», — написал Меликян.

Инцидент произошёл 12 мая в ереванском районе Шенгавит, где Пашинян участвовал в предвыборной кампании. Аветисян крикнул ему вслед: «Никол — предатель!», после чего был задержан. 10 июня суд освободил Аветисяна из-под ареста и назначил ему административный надзор с запретом на публичные выступления.

Ранее Life.ru сообщал о задержании в Ереване мужчины, вступившего в публичный спор с Пашиняном во время предвыборной встречи. Его адвокат тогда связывал действия правоохранителей с критикой в адрес главы правительства.