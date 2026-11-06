Федеральный суд США временно запретил строительство гигантской триумфальной арки, которую президент Дональд Трамп намерен возвести в Вашингтоне. Политик ранее заявлял, что монумент сможет выполнять функции военного комплекса с беспилотниками, снайперами и запасами боеприпасов. Об этом сообщает Euronews.

Решение вынесла окружной судья Таня Чаткан. Она постановила приостановить начало строительных работ на 14 дней, пока суд рассматривает вопрос о законности проекта.

Речь идёт об арке высотой около 76 метров, созданной по образцу парижской Триумфальной арки. Её планируют установить неподалёку от Арлингтонского национального кладбища, где похоронены сотни тысяч американских военнослужащих. Незадолго до судебного решения проект одобрила Национальная комиссия по планированию столицы.

Противники строительства считают, что столь масштабное сооружение нарушит исторический облик мемориального пространства и перекроет вид на кладбище. Кроме того, они оспаривают право администрации начинать работы без специального разрешения Конгресса.

Сам Трамп ранее утверждал, что будущая арка должна стать не только архитектурным символом столицы, но и объектом военной инфраструктуры. По его замыслу, там можно будет размещать беспилотники, оборудовать позиции для снайперов и хранить боеприпасы.

Президент США объяснял необходимость подобных возможностей задачами национальной безопасности. Впрочем, опубликованные в октябре проектные документы не содержали описания военных объектов, о которых говорил Трамп. Таким образом, их появление в окончательном варианте сооружения пока не подтверждено.