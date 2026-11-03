Приморский районный суд Санкт-Петербурга лишил журналиста Александра Невзорова*, его супругу Лидию**, сына и 83-летнюю тёщу права пользоваться бывшим семейным особняком в посёлке Лисий Нос. Все четверо должны быть сняты с регистрационного учёта по этому адресу. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов города.

«Суд иск удовлетворил, признав ответчиков утратившими право пользования жилым зданием в п. Лисий Нос со снятием с регистрационного учёта», — говорится в сообщении.

С иском обратилось Росимущество. Ведомство указало, что члены семьи продолжали числиться жильцами дома на Новоцентральной улице даже после его перехода в государственную собственность. По мнению истца, сохранение регистрации нарушало права России как нового владельца недвижимости.

Речь идёт об особняке площадью 344,6 квадратного метра. Ранее он принадлежал Лидии Невзоровой**, которая в августе 2023 года продала дом вместе с участком своей матери Наталии Колесниковой за 20 миллионов рублей. Однако прокуратура оспорила сделку, а суд признал её мнимой.

В декабре 2024 года недвижимость сначала вернули в собственность Невзоровой**, после чего обратили в доход государства. Основанием стало ранее вынесенное судебное решение о признании супругов участниками запрещённого в России экстремистского объединения и передаче их имущества государству.

Несмотря на утрату права собственности, все четверо оставались зарегистрированы в доме. Теперь суд удовлетворил требования Росимущества и прекратил их право пользования зданием. При этом о фактическом проживании ответчиков в особняке не сообщается.

Отдельно в отношении Александра* и Лидии Невзоровых** расследуются уголовные дела. В августе 2026 года обоих заочно арестовали. Журналисту вменяют уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента и финансирование экстремистской деятельности, его супруге — последнее из этих преступлений.

Ранее Life.ru рассказывал, что изъятый у Невзоровых* особняк на берегу Финского залива могут превратить в музей. В апреле Росимущество пояснило, что недвижимость перешла государству по решению суда и в дальнейшем должна использоваться в государственных интересах. Среди возможных вариантов называлось создание музейного пространства.