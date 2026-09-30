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Опубликовано 30 сентября, 11:32

Суд взыскал с Портнягина и двух других фигурантов дела 8 млн рублей

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/portnyagin

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/portnyagin

Мещанский районный суд Москвы взыскал с бизнес-тренера Дмитрия Портнягина, его супруги Екатерины и делового партнёра Алексея Николаева 8 млн рублей. Решение по гражданскому иску огласили при вынесении приговора по уголовному делу, передаёт корреспондент Life.ru из зала суда.

Указанная сумма взыскивается с троих фигурантов совместно.

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Сегодня, 30 сентября, суд также приговорил Дмитрия Портнягина к пяти годам лишения свободы за легализацию преступных доходов. Бизнесмена взяли под стражу в зале суда. Его супруга получила восемь лет лишения свободы со штрафом 3 млн рублей. Отбывание наказания ей отсрочили до достижения ребёнком 14-летнего возраста.

Дело касалось отмывания более 15 млн рублей, полученных в результате уклонения от уплаты налогов. По версии обвинения, около 7,3 млн рублей легализовали через покупку недвижимости, ещё 8 млн — через займы между Екатериной Портнягиной и Николаевым. Екатерине Портнягиной также вменяли передачу взятки в размере 300 тысяч рублей сотруднику московской префектуры.

Больше новостей о судебных процессах и расследованиях — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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