Суд взыскал с Портнягина и двух других фигурантов дела 8 млн рублей

Мещанский районный суд Москвы взыскал с бизнес-тренера Дмитрия Портнягина, его супруги Екатерины и делового партнёра Алексея Николаева 8 млн рублей. Решение по гражданскому иску огласили при вынесении приговора по уголовному делу, передаёт корреспондент Life.ru из зала суда.

Указанная сумма взыскивается с троих фигурантов совместно.

Сегодня, 30 сентября, суд также приговорил Дмитрия Портнягина к пяти годам лишения свободы за легализацию преступных доходов. Бизнесмена взяли под стражу в зале суда. Его супруга получила восемь лет лишения свободы со штрафом 3 млн рублей. Отбывание наказания ей отсрочили до достижения ребёнком 14-летнего возраста.

Дело касалось отмывания более 15 млн рублей, полученных в результате уклонения от уплаты налогов. По версии обвинения, около 7,3 млн рублей легализовали через покупку недвижимости, ещё 8 млн — через займы между Екатериной Портнягиной и Николаевым. Екатерине Портнягиной также вменяли передачу взятки в размере 300 тысяч рублей сотруднику московской префектуры.