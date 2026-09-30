Блогер Дмитрий Портнягин получил 5 лет колонии за отмывание 15 млн рублей

Мещанский районный суд Москвы вынес решение в отношении блогера и бизнесмена Дмитрия Портнягина, который обвиняется в отмывании более 15 млн рублей. Его приговорили к пяти годам тюрьмы. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Кроме того, виновными по делу признаны супруга бизнесмена Екатерина Портнягина и деловой партнёр пары Алексей Николаев. В зависимости от своей роли в преступной схеме они получили разные сроки. Дело велось по статьям 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения им преступления) и ст. 291 УК РФ (дача взятки).

«Суд признал подсудимых виновными и назначил наказание: Дмитрию Портнягину в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 900 тысяч рублей, Екатерина Портнягина осуждена к лишению свободы сроком на 8 лет, с отсрочкой отбывания наказания, до достижения ее малолетнего ребенка 14 летнего возраста, со штрафом в размере 3 млн рублей, Алексей Николаев – к 2 годам лишения свободы, со штрафом 400 тыс. рублей», — сказали в прокуратуре.

Портнягин известен как блогер, который писал посты о бизнесе в Китае. Также он вёл закрытые клубы для предпринимателей, обучая их «зарабатыванию и успеху». С 2018 года Портнягин не доплатил налогов на сумму в 116 миллионов рублей. Легализовал более 15 миллионов рублей, в том числе за счёт покупки элитной недвижимости в столице.

Также блогер с женой дали взятку в 300 тысяч рублей замначальника управления строительства префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы за неисполнение им служебных обязанностей по сносу самовольной постройки в Москве.

Деньги, полученные Портнягиным, конфискованы в бюджет государства. Сам он взят под стражу в зале суда.

Накануне сообщалось, что прокуратура запросила для блогера и бизнесмена Дмитрия Портнягина пять лет лишения свободы и штраф в размере 900 тысяч рублей по делу об отмывании денег. Также гособвинение озвучило наказание для других фигурантов дела. Для супруги предпринимателя Екатерины Портнягиной запросили 7,5 года колонии и штраф 3,5 млн рублей. При этом прокурор попросил отсрочить исполнение наказания до достижения детьми 14-летнего возраста. По версии следствия, Портнягин уклонился от уплаты налогов на сумму более 124 млн рублей в период с 2018 по 2020 год. Его задержали в 2024 году.