Для блогера Дмитрия Портнягина запросили 5 лет колонии за отмывание 124 млн

Прокуратура запросила для блогера и бизнесмена Дмитрия Портнягина пять лет лишения свободы и штраф в размере 900 тысяч рублей по делу об отмывании денег. Об этом сообщил корреспондент из зала суда.

Также гособвинение озвучило наказание для других фигурантов дела. Для супруги предпринимателя Екатерины Портнягиной запросили 7,5 года колонии и штраф 3,5 млн рублей. При этом прокурор попросил отсрочить исполнение наказания до достижения детьми 14-летнего возраста.

Для делового партнёра семьи Алексея Николаева сторона обвинения запросила два года лишения свободы и штраф 500 тысяч рублей.

По версии следствия, Портнягин уклонился от уплаты налогов на сумму более 124 млн рублей в период с 2018 по 2020 год. После этого, как утверждают следователи, он проводил операции с денежными средствами, полученными преступным путём, переведя более 91 млн рублей на счета третьих лиц. Бизнесмена и его жену задержали в 2024 году по делу о неуплате налогов. Перед этим силовики провели обыски и следственные мероприятия в связанных с ним помещениях, включая бизнес-клуб Club 500 и банный комплекс Siberia. Портнягину начислили 800 миллионов налогов.